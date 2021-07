Balogh Samu közölte: a tér felújítása mellett az aluljárót felülről újraszigetelik, és emiatt a Rákóczi úton és a Nagykörúton is irányonként egy-egy forgalmi sávot le kell zárni.

A Rákóczi úton fennmarad a 2x2 sávos forgalom az autóknak, a buszközlekedést lámpaprogrammal, illetve elsőbbségadás biztosításával segítik. A Nagykörúton az első 10-12 hétben csak 2x1 sávon lehet majd közlekedni. Az érintett szakaszon megszűnik a kerékpársáv. Balogh Samu elmondta, a forgalmi rend kialakításakor konzultáltak a Magyar Autóklubbal is, és több javaslatukat is figyelembe vették.



A nagykörúti villamosok közlekedését nem kell korlátozni, a vágányok alatt ugyanis már korábban, a villamosvonal rekonstrukciójakor elvégezték a szükséges munkákat. A forgalomkorlátozás alatt a főváros felfüggeszti a VII. kerületben a forgalomcsillapítás egyes részeit, így a Wesselényi utca és a Dohány utca teljes hosszában átjárható lesz a Károly körút és a Nagykörút között.



A kabinetfőnök kitért arra is, hogy a korábbi terveket átdolgozták, ennek köszönhetően a tér zöldebb lesz, és megteremtik a Rákóczi úti és a Népszínház utcai villamosok bekötésének lehetőségét is.

Azt mondta, a beruházás nyomán a tér zöldebb lesz, az eredetileg tervezetthez képest több fát ültetnek, valamint akadálymentessé válik a csomópont és lesz nyilvános vécé is.



A tér használatát és a gyalogosforgalmat a felújítás befejezéséig, 2022 végéig korlátozzák - közölte Balogh Samu.



A forgalmi változásokról szólva elmondta, a felújítás közben a téren lesznek gyalogosfolyosók, az aluljáró megközelíthető lesz. A felújítás közben folyamatosan megközelíthetők maradnak a busz- és villamosmegállók. A tér belső, legnagyobb részét viszont a felújítás teljes idejére lezárják.

