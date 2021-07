A lúgos orvosként elhíresült B. Krisztián elleni kártérítési per végre lezárult, az áldozat pedig elégedett az ítélettel.

B. Krisztián nyolc éve támadta meg egykori párját, Renner Erikát, akinek nemi szervére lúgot öntött. A bíróság 2018-ban 9 évre ítélte a férfit, ám a perek ezzel nem értek véget. Erika kártérítési pert indított ellene, amit most meg is nyert. 25 millió forintot ítélt meg számára a bíróság, valamint a lúgos orvosnak kell állnia a több százezer forintos perköltséget is.

"Nagyon boldog vagyok, precedensértékű ítélet született a kártérítési ügyemben. Végre kimondta a bíróság is,hogy jelentős anyagi kártérítés jár egy bűncselekmény elszenvedőjének. Ez nagyon fontos lépés az áldozatvédelem területén. Úgy érzem, abszolút szakmai ítélet született, ha hosszú és gyötrelmes is volt számomra az ide vezető út. Sajnos az ügynek teljes egészében még mindig nincs vége, az Alkotmánybíróság egy éve nem döntötte el, hogy befogadja-e a támadóm egyik panaszát. Egy hamis levél miatt, pedig, melyet egy rendőr írt, október 8-án tárgyalást tart a bíróság" - mondta a Blikknek Renner Erika.