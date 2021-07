A 78 éves színész élete eseménydús volt. Elmondása szerint azonban mostanra

elfáradt, ezért is döntött idén a nyugdíjba vonulása mellett és 14 év után búcsúzott az igazgatói székétől.

Balázs Péter a II. világháború alatt született, 1956-ban pedig kamaszként élte át a forradalmat. A színész felidézte, a szerelem olyan vakmerővé tette, hogy miközben kedveséhez sietett, majdnem az életét vesztette - írja a Ripost.

A Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész így emlékezett vissza a fiatalként vele történtekről:

„Ebben az időben két dolog foglalkoztatott nagyon: az építészet és az irodalom. Magam is számos verset írtam, ezeket édesapám gépelte le és rejtegette, mert akadt köztük néhány igencsak rendszerkritikus. Leginkább a szabadságvágyra emlékszem és arra, hogy gyakran kellett megbújnunk a pincében, ami azért zavart nagyon, mert éppen először voltam szerelmes, hiányzott a kislány. El is szöktem a Rózsadombra, ahol a szerelmem lakott, és amikor jöttem visszafelé, az egyik sarkon furcsa hangot hallottam a fejem fölött és már hullott is a vakolat. Valaki egy sorozatot eresztett oda, meg is halhattam volna... Mégsem éreztem félelmet, inkább csak izgatott voltam és bizakodó, reméltem és kívántam a forradalom győzelmét."