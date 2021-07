Véres fagyival is kedveskednek a hőségben a ragadozóknak a Szegedi Vadasparkban a gondozók, az állatkert esetében azonban a mindennapi rutin része a megfelelő körülmények biztosítása kánikula idején - közölte Veprik Róbert igazgató az MTI-vel.

A Szegedi Vadaspark gyűjteménye öt kontinens változatos élőhelyeit reprezentálja, a fagyos területekről éppúgy származnak lakók, mint a fülledt trópusi esőerdőkből. A hidegebb éghajlaton őshonos fajok példányai számára komoly kihívást jelent a hőség.

A vadasparki erdő árnyas, jó pár fokkal hűvösebb mikroklímát biztosít az itt lakóknak. A kifutók kialakítása során nagy gondot fordítottak arra, hogy legyenek árnyas menedékek az állatok számára, illetve a fürdőzni, dagonyázni szerető fajoknak vizet is biztosítanak, ahol megmártózhatnak. Az ivóvíz pótlására fokozottan figyelnek, sőt, egyes állatok fürdőt is kapnak slagról vagy locsolóról.

A dél-amerikai tevefélék közé tartozó alpakákat rendszeresen nyírják, hogy a vastag bunda alatt ne kapjanak hőgutát. Az állatoknak a legnagyobb élvezetet azonban valószínűleg az a különleges fagyi jelenti, amelyet a gondozók készítenek számukra: a ragadozóknak a többi közt véres vízből és húsdarabokból készül a csemege, a majmok pedig az embernek is gusztusosabb gyümölcsös változatot kapják.

A vadasparkban nem csak az állatokra figyelnek: a dolgozóknak és látogatóknak egyaránt felüdítő a párakapu alatt elsétálni, és az ivókútnál is hűs víz nyerhető. Természetesen a legnagyobb forróságban az állatok kevésbé aktívak, a szegedi állatkertben a látogatók azonban akár este nyolcig is sétálhatnak, így lehetőség van a hőség enyhültével is megfigyelni a lakókat.

Forrás: MTI