A Lifetime csatorna kiadott egy előzetest a Harry & Meghan: Escape from the Palace című tévéfilmjéhez, amely már a harmadik darabja a brit hercegi párt bemutató sorozatuknak– írta az Origo.

2018-ban jelent meg az első rész, amely A Royal Romance Harry herceg és Meghan Markle megismerkedését járta körül, a következő évben készült Becoming Royal már a házasságukról szólt, most pedig majd, azt is megtekinthetjük, hogy miként hagyták ott a családot és a címmel járó feladatokat. A párt Jordan Dean és Sydney Morton fogja megformálni.

A hercegi pár történetének harmadik előzetese az alábbiakban megtekinthető:

Meghan Markle sokszor kerül a figyelem középpontjába. Többen azt állították, hogy egyáltalán nem olyan kedves, mint amilyennek kinéz. A házaspár jelenlegi személyzeti vezetője, Catherine St-Laurent úgy döntött, hogy ő is elmondja a tapasztalatait a közös munkáról.