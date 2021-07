Idén márciusban alakult meg az Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi Főosztály elnevezésű szervezet, melynek célja, hogy az orvosoknál és ápolóknál felszámolja a hála-, illetve kenőpénzt. Már akár börötnbüntetés is járhat annak, aki elfogadja, sőt, az is kaphat büntetést, aki adja.

Érdemes különbséget tenni a kenőpénz és a hálapénz között. Míg az elsőnek az előnyszerzés célja, a hálapénzzel utólag fejezzük ki a kösönetünket. Ám jó tudni, hogy mindkettő tilos, az orvosok, ápolók maximum 8 ezer forint értékű ajándékot fogadhatnak el.

A hálapénz elfogadója és az adója is szankcionálható!

A bűnfelderítés egyik eszköze a megbízhatósági vizsgálat. Ez egyben megelőzési eszköz is, ezt a szervezet létezése óta, tíz éve használjuk. Nagyon nehéz volt elfogadtatni a védett állományunk körében, mint most az egészségügy területén. De én jobb szeretem az integritásteszt elnevezést. Ennek során megalapozott indokok alapján és előzetes ügyészi engedély birtokában a szolgálat speciális képzettségű munkatársai a valóságban is előforduló élethelyzetet teremtenek. Ilyenkor a vizsgált személyt beteg vagy a beteg hozzátartozója szerepét játssza el kollégánk, úgymond álruhát ölt - mondta a Borsnak Váradi Piroska rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője, majd azt is elmondta, miként néz ez ki a gyakorlatban:

"Fontos, hogy a teszt során lehet titkos információgyűjtést folytatni, de bírósági engedélyhez kötött eszközt nem lehet bevetni. Gondolok itt a lehallgatásra, a titkos kutatásra, küldemény titkos megismerésére, e-mailek és más informatikai adatok titkos megfigyelésére. Ezzel szemben kép- és hangfelvétel készíthető, de kizárólag a vizsgálat lefolytatására szolgált idő alatt, a beépített kollégánk és a tesztelt személy közötti párbeszédet rögzítheti. Ez később bizonyíték lehet."

Már volt, aki elbukott a teszten

"Persze nem ülünk fel mindennek, csak alapos körbejárás után megyünk terepre. Ha van létjogosultsága, akkor indul a bűnfelderítés, mint a megbukott vidéki sportorvos esetében. 40 ezer forintért adott 7 élsportolónak versenyengedélyt anélkül, hogy megjelent volna személyesen a rendelőjében. Azt az információt kaptuk, hogy sok vizsgálatot végez rövid idő alatt, válogatott sportolók, olimpikonok alkalmassági, egészségi állapotát volt hivatott vizsgálni. Megbukott a megbízhatósági teszten, vesztegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt megtettük a feljelentést az illetékes rendőr-főkapitányságon. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár öt évet is kaphat. Egy másik esetben a beépített kolléga által felajánlott pénzt visszautasította az orvos, átment a teszten!"