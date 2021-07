Harmadik egymást követő napon döntött rekordot Dél-Koreában a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek napi növekménye - jelentette be szombaton az ország betegségmegelőzési központja.

A tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában 1378 fertőzöttet regisztráltak, ez a szám a pandémia kezdete óta a legmagasabb. Hétfőtől Szöulban és környékén minden eddiginél szigorúbb járványügyi korlátozások lépnek életbe, egyebek mellett este hat óra után az összejövetelek felső létszámát két főben maximalizálják, az iskolák távoktatásra állnak át, a temetéseken és az esküvőkön pedig csak rokonok vehetnek részt.

Szakértők azonban így is attól tartanak, hogy a fertőzöttek napi növekménye július végére a duplájára is nőhet. Dél-Koreában június 25-én jelentették be, hogy megjelent az indiai eredetű, erősen fertőző delta vírusmutáció, és ezután hirtelen emelkedni kezdett a fertőzéses esetek száma, táplálva azokat a félelmeket, hogy az országon a nyáron végigsöpör a járvány negyedik hulláma.

A központ adatai szerint az 52 milliós ország lakosságának körülbelül 11 százaléka kapta meg mostanáig az oltás mindkét adagját, az első dózist 30 százalék vette fel. Az egészségügyi hatóságok novemberre szeretnék elérni a felnőtt lakosság 70 százalékának immunizálását. Dél-Koreában a járvány kezdete óta 166 722 fertőzést és 2038 halálozást jegyeztek fel - írja az MTI.