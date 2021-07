Ahogy arról írtunk is, a helyiek zúgolódása miatt Ördög Nóráék arrébb költöztették kisboltjukat Balatonakarattyán. A műsorvezető elmondta, mi mindenen mentek keresztül , hogy az álmukat ne kelljen feladni.

"Amikor Mici megszületett, de Venci még tervben sem volt (mondjuk ő egyébként is csak úgy berongyolt az életünkbe, ahogy azt kell), azt gondoltam, h nem lehet egy másik gyereket ugyanennyire imádni, mint ezt a kiscsajt. Tévedtem. És amikor a kisbolt. után nekiláttunk a második felvonásnak a csücsökben, akkor is azt gondoltam, hogy nem lesz még egy ilyen hangulatos hely, mint az első. És szerencsére most se lett igazam. Amikor szürkületkor felkapcsoljuk az égősorokat, és ott ülünk egy fröccsel a kezünkben, újra azt érzem, hogy megérkeztünk" - írta a Facebookon Nóra.