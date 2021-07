"Minden ember életében... csak egy nő létezik, akivel a tökéletes harmónia szintjére tud jutni, s ugyanígy minden nő életében csak egyetlen férfi létezik, akivel teljessé válhat. Az egymásra találás azonban a Sors apró dolgaitól függ" - tett közzé egy idézetet Sarka Kata az Instagramján.

A kommentelőknek feltűnt, hogy Kata a fotó hátterében a teraszt kitakarta - meg is kérdezték tőle, hogy mi az oka. Kata elárulta, azért, mert a nagyobbik fia, Dávid nem szeret szerepelni. A hozászólásokból az is kiderült, hogy a követők nagyon szeretnék látni Kata harmadik gyerekét is, ugyanis őt soha nem mutatja a fotókon. Kata legkisebb gyereke 2019 tavaszán született.