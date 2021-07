Péntekre virradóra keleten is megszűnnek a záporok, zivatarok, és átmenetileg mindenhol derült vagy kissé felhős lesz az ég. A déli óráktól aztán előbb a keleti országrészben, később máshol is egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás kíséretében. Estétől a Dunántúlon tartós eső is előfordulhat. Legkisebb eséllyel az Északnyugat-Dunántúlon lehet csapadék. Időnként megélénkül a szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 15-22 fok lesz, napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.



Szombaton országszerte várható zápor, zivatar. A keleti tájak kivételével a nap bármely szakában többször is eshet. Nyugaton tartós eső is valószínű, jelentős mennyiségű csapadékkal. A Dunántúl nyugati részén erős, zivatar környezetében viharos lesz a szél. Hajnalban 15-21, a délutáni órákban 23-33 fok várható, nyugaton, délnyugaton lesz hűvösebb, keleten, északkeleten pedig melegebb.



Vasárnap is többfelé várhatók záporok, zivatarok. Legkisebb eséllyel keleten várható csapadék, ott több lehet a napsütés. A szél sokfelé élénk, helyenként erős, zivatarban viharos lehet. A minimumhőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. A maximumok várhatóan 27 és 34 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.