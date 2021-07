A magyar virológusok és immunológusok véleménye szerint, Magyarországon is lesz újabb járványhullám. Ez feltételezhetően ősz elejére datálható.

Az orvosok szerint, annak érdekében, hogy ne kelljen megint az online oktatást választani a kiskorúakat is be kell oltani a vírus elleni vakcinával.

Jakab Ferenc, virológus, a Nemzeti Virológiai Labor vezetője szerint a vírus valós veszélyt jelent az oltatlanokra, ezért fontos, hogy a kicsik is megkapják a vakcinát, hiszen nem lesz ártalmas a szervezetük számára.

Prof. Dr. Rusvai Miklós megerősítette, hogy biztonságos a kicsik oltása - írta a Bors.

"A koronavírus ellen jelenleg azért a 12 éves korosztály fölött oltunk, mert mostanáig eddig a korcsoportig zárult le biztató eredményekkel a klinikai 3-as vizsgálati fázis a Pfizer esetében, amit az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagyott. Több gyártó is teszteli a kisgyermekek biztonságos oltását, a Pfizer és a Moderna és a hat hónap és a 12 év közöttiek biztonságos oltásának klinikai vizsgálatai már folyamatban vannak. Az AstraZeneca pedig Nagy-Britanniában már áprilisban megkezdte a 6 éves korú gyermekek oltásának tesztelését. Peking nemrég hagyta jóvá a 3-17 év közötti gyerekek Sinopharm vakcinával történő beoltását. Várható, hogy őszig már az iskoláskorú gyereknek is lesz vakcina, és az eredmények alapján majd több típusú koronavírus elleni vakcinából választhatunk." – mondta el a szakember.