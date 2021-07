Olvasztó Imre egy életre belopta magát a tévénézők szívébe, amikor 13 évesen Regős Bendegúz szerepét alakította az Indul a bakterház című filmben. Végül nem a színészet lett a fő hivatása, helyette a nyomdászszakmát tanulta ki.

A gyerekszínész soha nem ismerte a szüleit, nevelőszülőknél nőtt fel, így minden vágya az volt az életben, hogy egyszer saját családja lehessen. Első feleségétől, Csillától három gyermeke született, a kapcsolatuk azonban megromlott és elváltak az útjaik. Olvasztó ezután találkozott második feleségével, aki egy kisfiúval ajándékozta meg.

"Nem ismertem a szüleimet, és sosem vágytam a reflektorfényre, csak arra, hogy boldog, harmonikus családi életem legyen. Sikerült" - nyilatkozta akkor még boldogan.

Sajnos később második feleségével is megromlott a viszonya, és amikor 2013 nyarán az asszony közölte, hogy válni akar, az egykori gyerekszínész autóba ült és meg sem állt a közeli erdőig, ahol felakasztotta magát. A család és közeli ismerősök szerint a tragédiának voltak előjelei. Az eltűnése után a fia szúrta ki apja autóját a bokrok között. Ezután kutatták át az erdőt, így derült ki, hogy önkezével vetett véget életének a gyerekszínész.

Koltai Róbertet a mai napig megrendíti Olvasztó Imre halála.

"Jóban maradtunk a forgatás után is, olyan tehetségesen alakította Bendegúzt, hogy csak Chaplin A kölyök című filmjének főszereplőjéhez tudom hasonlítani. Felnőttként is megmaradt a kapcsolatunk, sokszor eljött megnézni, és a gyerekei születését is mindig elújságolta.Nagyon szerény, jó gyerek volt, aki tökéletesen játszott. A mai napig fáj, hogy eldobta magától az életét" - mondta a Blikknek a színész.