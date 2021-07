Puzsér Róbertet csúnya beszólásai miatt perelte be Vasvári Vivien: megszületett a döntés.

Puzsér Róbert többször is nyilvánosan mondta el véleményét Vasvári Vivienről, ami nem maradt következmények nélkül. A luxusfeleség úgy döntött, nyilvános csatározás helyett inkább jogi útra tereli a dolgot, mert - bár saját bevallása szeirnt - a kritikákat jól viseli, szerinte Puzsér Róbert átlépett egy határt.

"Elfogadom és jól is viselem a kritikát, de van egy szint, ami már bántó és megalázó. Nagyon rosszul esik és nem érzem jogosnak azokat a mélyen bàntó gondolatokat, melyeket az elmúlt időkben nyilvánosságra hozott rólam" - írta korábban Vivi.

A jogi lépéseket tehát megtette, és azóta meg is született a döntés: elvesztette a pert. "Jelentem, hogy megnyertem az ellenem indított becsületsértési pert Vasvári Viviennel szemben: a luxusasszony vádjaival kapcsolatban kinyilvánította a bíróság, hogy valamennyi kijelentésemhez jogom volt" - idézi Puzsér bejegyzését a Blikk. Vivi nem fellebbezte meg az első fokon hozott határozatot.