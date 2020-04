Pár mondatban szeretnèk reagálni a Puzsér Úr által megosztott kritikákra. Elfogadom és jól is viselem a kritikát, de van egy szint, ami már bántó és megalázó. Nagyon rosszul esik és nem érzem jogosnak azokat a mélyen bàntó gondolatokat, melyeket az elmúlt időkben nyilvánosságra hozott rólam. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen felelősséggel jár ekkora nyilvánosság előtt élnem az életemet. Azzal is tisztában vagyok, hogy amit kifelé mutatok és teszek az legtöbbször megosztja az emberek véleményét, de azt tudom, hogy bármit teszek is, soha nem a rosszindulat vezérel! Továbbá tisztában vagyok vele, hogy sokszor hibázom, nem vagyok én sem tökéletes...engem is ha bántanak, akkor legtöbbször én is vissza támadok, pedig tudom, hogy nem kéne. Én megértem, hogy Puzsér Úrnak az a hobbyja, hogy különböző kritikákat fogalmaz meg emberekről és azt is elfogadom, ha én számára nem vagyok szimpatikus. Közszereplőként tudom, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik pozitív-negatív véleményt publikálnak rólam, de nem értem, hogy miért nem lehet megmaradni a tisztesség és a méltóság keretein belül. Én soha nem bántottam őt, se nem alkottam róla véleményt és most sem fogok, mert nem ismerem és nem ítélkezem! A családom és a magam védelmében kénytelen voltam megtenni a jogi lépéseket, viszont ezzel az üggyel nem szeretnék tovàbb foglalkozni. Bízom benne, hogy a jövőben Puzsér Úr és a hozzá hasonló kritikusok, nem egy kétgyermekes édesanyával kapcsolatban szeretnének médiaháborúba belemenni - írta Vivien.