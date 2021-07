Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjúját adta a Kossuth Rádióban, ahol az aktuális járványügyi helyzetről is beszélt.

A miniszterelnök elmondta, hogy 23 delta variánssal fertőzött és két gamma variánssal fertőzött beteg van Magyarországon jelen pillanatban. Hangsúlyozta, hogy Nyugat-Európában a negyedik hullám már elkezdődött, a járványt pedig ide is be fogják hurcolni. A delta variáns itt van köztünk, a negyedik hullámnak Magyarország is részese lesz. Csak az oltások képesek az embereket megvédeni a betegségtől, aki beoltatta magát, az várhatóan nem kerül súlyos állapotba, ha megfertőződik.

Augusztus elsejétől minden magyar állampolgár kérheti a harmadik oltást, ehhez a háziorvosokkal kell konzultálni. Most is az idősekkel kell első helyen foglalkozni, ezért felkeresik azokat, akik még nem oltakoztak, hogy mielőbb vegyék fel a koronavírus elleni védőoltást.

A gyerekeknél is oltási akciót indítanak az iskolakezdés előtti napokban, hogy a 12 évnél idősebb gyerekek is felvehessék a védőoltást.