A szülők azonnal a háziorvoshoz rohantak, miután az SMA betegségben szenvedő kisfiú, Noel többször rosszul lett a héten.

"Az orvos közölte a diagnózist, hogy bizony Noel jobb tüdeje nagyon zörög – ez sajnos sok váladékot és kezdődő jobb oldali tüdőgyulladás gyanúját jelzi. Sajnos egy fránya vírus sok gyermeket megbetegített már, most Noelt is. Ugyan megúsztuk a kórházi kezelést, de óvva intett a doktor néni, ha egy kisebb romlást észlelünk kórházba kell menni! Tegnap félve mentünk vissza ellenőrzésre, mert ugyan a láz elmúlt és a szaturáció is jobb volt, de Noel hangosan vette a levegőt. Fellélegezhettünk, javult Noel állapota, és a furcsa hang a váladék felszakadását jelzi" - írta a kisfiú édesanyja a Facebook-oldalukon.

Az édesanya azonban jó hírt is megosztott a kis Noelről, aki óriási boldogságot és büszkeséget okozott a szüleinek azzal, hogy elkezdett rágni - írja a Ripost.

"Ugyan az alma még kifogott rajta, ahogy a videón is látható, de egy negyed körtével már elbánt. Nekünk ez hatalmas előrelépés! Mindent pépesítenünk kell és az, hogy nem használta rágásra a fogacskáit, sajnos nem tett jót a fogak épségének sem. Noel az utóbbi időben nem sokat eszik, a nyolc meglévő fogacska mellé júniustól öt újabbal gazdagodott, és ez megviselte úgy az étvágyát, mint a súlyát is. Remélem, lassan túl leszünk ezen is, és felcsúszik pár kiló is. Köszönöm, hogy velünk vagytok, köszönöm a sok érdeklődést. Igyekszem időben válaszolni mindenkinek, de sokszor nem jut idő az ilyesmire" - mesélte.