"Olyan dolgot támadtak meg a balettosok, amit csak ötlet szinten van meg, Réka még nem írt alá szerződést. Azért szólaltam meg ott a kommentben és azért beszélek itt is, mert szeretném egyértelművé tenni, hogy senki sem kérdőjelezheti meg Rubint Réka szakmai hitelességét. Senki! Egy 25 éves szakmai múlttal, az országban a legtöbb szakmai elismeréssel rendelkező, TF-et végzett edzőről senki sem beszélhet így. Réka nem jelentkezett erre az eseményre, Rékát hívták. Ha hívják, akkor pedig megy, mert ő ilyen. Ha van szabadideje, amiből elhiheti mindenki, hogy nagyon kevés van, akkor megy, mert meg szeretné osztani másokkal is a mozgás örömét. Nem pénzért csinálja, nincs erre rászorulva. Most már csak azért is el fog menni, ha leszerződnek. Hogy találkozhasson azokkal, akik szeretettel fogadják. Aki meg nem kíváncsi rá, az ne menjen oda. Nem kötelező program" - mondta Norbi a Borsnak.

Amikor nekiszegezték a kérdést, hogy miért ő válaszolt a kritikákra és nem Réka, ezt felelte:

"Ha válaszolna, fel kellene vennie a kesztyűt, illetve le kellene mennie arra a mocsári szintre, ahol ez említett bejegyzés bűzölög. Réka soha, senkivel nem beszélne olyan stílusban, mint amilyenben megnyilvánult ez a balettművész. nem ezzel akarunk hírnevet szerezni."