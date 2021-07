A szerb oktatási miniszter szerint mindenki azt szeretné az országban, ha a megszokott módon kezdődhetne el szeptemberben a tanév, de ez attól is függ, milyen arányú lesz akkor az átoltottság, és mit javasol a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb.

Branko Ruzic beszélt erről a Vecernje Novosti című belgrádi napilap hétfői beszámolója szerint.

Egyelőre a nagykorú lakosság kevesebb mint felét oltották be, de augusztus végéig még nőhet az átoltottság aránya - mondta a miniszter. Arra kérte a 17-35 év közötti korosztályt, hogy minél nagyobb arányban oltassa be magát a járvány legyőzése érdekében. Az oktatási rendszer felkészült arra is, ha ismét távoktatást kellene bevezetni, de mindenki abban bízik, hogy a tanév a tantermekben kezdődik el.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 199-cel 720 112-re, Koszovóban 25-tel 107 812-re, Észak-Macedóniában 24-gyel 156 063-ra, Montenegróban 69-cel 101 130-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 23-mal 205 446-ra növekedett.





A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában eggyel, 7104-re növekedett. A térség többi országában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma Koszovóban 2267, Észak-Macedóniában 5488, Montenegróban 1624, Bosznia-Hercegovinában pedig 9724 maradt.