A vízirendőrök idén eddig 220 embert mentettek ki a Balatonból, ennek is köszönhető, hogy senki nem vált viharos időjárás áldozatává, mégis már 13-an vesztették életüket a tóban - közölte a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője. Horváth László hangsúlyozta, ez a szám magasabb, mint a tavalyi egész évi volt, akkor 8 ember halt meg a tóban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigi halálesetek többsége nagy melegben, partközelben, kis vízben történt; idős emberek lettek rosszul, vagy a nem megfelelő úszástudás és a vízbiztonság hiánya vezetett tragédiához.

A legutóbb, vasárnap délután egy testvérpár fulladt bele a Balatonba, a 13 és a 17 éves fiú az alsóbélatelepi strandon fürdőzött matracokkal - erősítette meg. Az MTI információi szerint a fiúk a családjukkal már többször fürdőztek a Balatonban, és valamilyen szinten tudtak úszni. A kapitány az esettel kapcsolatban annyit közölt, többhetes, közigazgatási eljárás keretében zajló vizsgálat fogja kideríteni, mi okozhatta a kettős tragédiát.





Horváth László rendkívül fontosnak nevezte, hogy mindenki fogadja meg a vízirendészetnek a rendőrség honlapján elérhető tanácsait, amik között a legfontosabb, hogy senki ne menjen egyedül a vízbe, főleg a legmelegebb órákban, amikor egy egyszerű rosszullét is könnyen végzetes lehet.

Kitért arra, a vízirendészet és a vízimentők folyamatosan hangsúlyozzák azt is, mennyire fontos a mentőmellény használata. "A gondoskodás nem a vízparton kezdődik. Már egészen olcsón lehet praktikus mentőmellényeket vásárolni!" - hangsúlyozta Horváth László.



Elmondta, szombaton kora este egy 10 éves kislány tűnt el a Balatonban a SUP deszkájával, neki szerencséje volt. A balatonföldvári körzeti megbízott a strandtól a part mentén egy kilométerre elsodródva a vízben talált rá a rémült, kimerült gyerekre, akin nem volt mentőmellény - tette hozzá a kapitányság vezetője.



A balatoni vízirendészet azt kéri, hogyha a Balatonban bárki bajba jut vagy bajba jutott embert lát, akkor hívja a 112-es segélyhívót vagy az 1817-es ingyenes vízi segélyhívó számot.