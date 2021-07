Hosszú Katinka rengeteg támadást kap, mióta visszalépett a 200 méter pillangótól és hetedik lett a 200 méter vegyesen. Az olimpiai bajnok úszónő elmondta, tudja, hogy rosszul úszott , pedig mindent kiadott magából. Édesapja arról beszélt, szerinte miért nem hozhatta a formáját lánya , most pedig a legendás sportriporter Vitray Tamás fejtette ki markáns véleményét.

Vitray Tamás kifejtette véleményét Hosszú Katinka olimpiai teljesítményéről. A Spirit FM-en nyilatkozta, hogy szerinte az úszónő saját magát hozta méltatlan helyzetbe, ám ehhez a vezetői, edzője is nagyban hozzájárultak. Úgy véli, maga Katinka is tudta, hogy nincs felkészülve, és azok is tisztán látták ezt, akik vele dolgoztak.

"Nem lehet nem tudni. Ez nem olyan sportág. Órával mérik a teljesítményt, egy stopper megmondja azt, halál pontosan. Nem vezető az, aki biztat, bátorít és elfed. Mibe húzták bele? Mibe engedték bele?" - idézit Vitrayt a Blikk.