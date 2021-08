A kisfiú az élménycsúszdák egyikén csúszott le, de végül nem azon, amelynek alján az apja várta. A négyéves, amikor leért, feltehetően elveszítette egyensúlyát. Mivel nem bukkant elő, keresni kezdték. Az úszómester segítségével hamarosan megtalálták, de már nem lélegzett.

Nemrégiben derült ki, hogy a gyerek banánt majszolt a csúszdán, amikor vízbe csobbant, és emiatt történt igazából a baleset – közölte a Tények.

Szerencsére egy szabadnapos ápolónő is odaérkezett, aki azonnal megkezdte az életmentést, miközben a mentőket is értesítették. Az ápolónőnek köszönhetően a kisfiút már stabil állapotban szállították az egri kórházba megfigyelésre, ahonnan már épségben haza is mehetett.