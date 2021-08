"Nagyon nagy erre a forgalom zaja mostanság, de hát ezzel jár, ha valaki egy ilyen különleges épület közelében lakik. Egy kőhajításnyira van Velemtől Kőszeg, és akik oda mennek pihenni, ide is átruccannak. Az autók, de még a turistajáratok is lelassítanak, gyakran meg is állnak, hogy az utasok kiszálljanak, és fejet hajtsanak Törőcsik Mari emléke előtt" - mesélte a Borsnak Margitka, aki korábban a színésznő nevelt fiáról, Sonról mesélt.

"Sokan fényképeket is készítenek, és akad, aki be is csenget hozzám, hogy kérdéseket tegyen fel. Mindenki tudni szeretné, milyen körülmények között élt a színészóriás. Elmondhatom, hogy négy szoba van a házban, két fürdőszoba, és két konyha. Nekem persze kulcsom is van, de csak port törölni járok be, illetve rendszeresen ürítem a postaládát. A vizet, a villanyt és a gázt már a művésznő halála után elzártuk. A művésznő családja nem jár ide" – árulta el a 82 éves hölgy.