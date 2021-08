Az elmúlt héten Hosszú Katinka a vártnál rosszabb olimpiai szereplésétől volt hangos a sajtó. Az úszónő teljesítményéről sokan elmondták a véleményüket, köztük Vitray Tamás is. Időközben az is kiderült, hogy Katinkát és párját az ötkarikás játékok előtt kirabolták, és a stressz is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem tudta a maximumot nyújtani. A történtekről Katinka is nyilatkozott, most pedig édesapja fejtette ki a véleményét.