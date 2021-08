A kegyetlen gyilkost először halálra ítélték, amit később életfogytiglani börtönre enyhítettek. A férfi 2009-ben szabadult, a Blikk pedig megtalálta a gyászoló édesanyát, aki elmondta, mi történt vele az elmúlt 33 évben, és a tragédia részleteit is felidézte.

Dolgoztam aznap a helyi boltban, s mire hazaértem, ő már elintézte a gyerekeket. Egy baltával verte szét a fejüket – sírta el magát Aranka. A 66 éves nő jelenleg a szomszédos Heréden él beteg édesanyjával és az élettársával.

"Először begyógyszerezte őket, aztán az egyiküket fojtogatta, majd a balta éles és tompa felével is lesújtott a fejére. A másikuk testébe áramot is vezetett, aztán őt is agyonütötte. Velem is végezni akart, még a székhez is odakötözött, de végül elengedett"– sorolta megtörten a nő.

Nagyobbik fiuk, a 13 éves Zoltán egy évvel korábban, 1987 nyarán egy iskolai táborban vízbe fulladt, a férje aztán csalásért börtönbe került, és ott tudta meg, hogy a nő válni akar tőle. A férfi ekkor kattant be és készült fel a borzalmakra. Az asszony fiai együtt vannak eltemetve Heréden, fotóik a mai napig az asszony házának falait díszítik.