Újpalotán raboltak ki egy bankfiókot, a tettest azóta is keresi a rendőrség, de egyelőre nem találják. Egyre több részlet derül ki a rablásról. Azt is tudni lehet, hogyan menekült el az illető a helyszínről.

A rendőrök hajtóvadászatot indítottak az ellen a férfi ellen, aki néhány nappal ezelőtt kirabolt egy újpesti bankfiókot. A tettesnek egyelőre nyoma veszett, de a rablás körülményeiről egyre több mindenre derül fény. Kiderült, hogy a rabló egy szalmakalapban, piros táskával tért be a bankba és megvárta, amíg minden bezár. Ezután fogott fegyvert, vagy annak látszó tárgyat a bankosokra, akik a pánikgombbal értesítették a rendőrséget.

Hiába értek oda hamar a hatóság emberei, a férfi elmenekült a 3 millió forinttal együtt. Állítólag úgy ment el, ahogy érkezett: BKV-val.

"Mintha csak egy akciófilmben lettünk volna. Aztán a rendőrök átnézték a kukákat is, a miénket is, de mondtuk, hogy ide bajosan juthatott be, mert zárt helyen vannak" - mesélte a Borsnak az egyik ott lakó, Éva.

A lap értesülései szerint a férfi megszerezhette a dolgozók telefonját, sőt akár még a kamerafelvételekhez is hozzáférhetett. Valószínűleg néhány nappal azelőtt terepszemlét tartott a környéken, ezért a rendőrök több bolt kamerafelvételét is elkérték.

A takarék azóta zárva van, az ajtajára függesztett felvétel szerint technikai okok miatt nem üzemel. A bank trezorját egyébként riasztórendszer és időzár is védi. A rendőrök azóta is keresik a rablót, de egyelőre nem találják.