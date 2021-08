Megvédte a családját az akkor 13 éves Bernadett részeg apjuktól, majd 20 hónapig élt abban a hitben, hogy büntetést kaphat a tettéért. Az apa a végzetes napon megszúrta az anya nyakát egy üveggel, a segítségére siető fiát pedig konyhakéssel szúrta hasba. Ekkor lépett közbe Bernadett, és egy kést állított az apja mellkasába. Az emberöléssel a gyerekeket gyanúsították, és csaknem 2 év után derült ki, hogy nem vonják őket felelősségre. A fiú esetében jogos önvédelem, a lánynál pedig menthető felindulás miatt szüntették meg az eljárást.

A család azóta elköltözött a házból. "Ugyan az ügyvédünk februárban értesített, hogy megszüntették az eljárást, de hivatalos papírt máig nem kaptam róla. Azóta se térünk magunkhoz, ezen nem lehet túl lenni. Az egész életünkre rányomja a bélyegét. Nem tudtunk már tovább ott élni abban a házban, részben ezért is költöztünk Pestre" - mondta a Blikknek az anya, K. Ildikó.

A nagyobbik testvér, a 23 éves Benjámin a tragikus események idején már nem lakott a családjával, de elmondta, lelki sebeik sosem fognak begyógyulni.