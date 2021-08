Az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében átszakította a busz a szalagkorlátot, a sztráda felüljárója hídpillérének ütközött, és az árokba borult. Nyolcan meghaltak, nyolcan súlyosan, negyvenen könnyebben megsérültek. Egyikük a keresztlányával egy Pest megyei kisvárosból indult az egynapos horvátországi kirándulásra, amikor a tragédia történt. Ő számolt be arról, mi történt.

"Egy csattanásra riadtam fel és arra, hogy a busz nekiütközik a szalagkorlátnak, hosszan végig húzza azt, majd felborul. Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet. A pánikot csak fokozta, hogy koromsötét volt, senki nem tudta mi történt. Az utasok sikoltozva kértek segítséget, teljes volt a zűrzavar. Nekem az arcom sérült, kiesett a fogam, a hátamat is megütöttem, még most is csupa vér" - mondta a Blikknek a sérült. Őt és keresztlányát a tűzoltók szabadították ki a roncsból. A nő elmondta, a sofőrök a tragédia előtt félórával Balatonlellén cseréltek, ezért biztos benne, hogy nem a fáradtság okozta a bajt.