Ahogy arról mi is beszámoltunk , Nagy Ervin és Borbély Alexandra a legnagyobb titokban mondta ki a boldogító igent. A színészpár lakodalma a gyönyörű Babérliget kúriában volt.

Nagy Ervin és Borbély Alexandra a legnagyobb titokban tervezte meg az esküvőjét, sem az időpontot, sem a helyszínt nem hozták nyilvánosságra. A vendégeknek köszönhetően azonban ma reggelre kiderült a helyszín és most az első fotókat is kiszúrta a Bors. Péterfy Gergely író végigvideózta a lakodalmat, és fel is töltötte a felvételeket az Insta-sztorijába.

Alexandra gyönyörű menyasszony volt, menyecskeruhának pedig egy szuperszexi, piros miniruhát választott. A nyitótáncot Pink Martini Una Notte A Napoli című számára járták el.