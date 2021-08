Kiskorúak megrontása miatt ül börtönben R. Kelly, aki több nőt is szexrabszolgaként tartott. A Grammy-díjas rappert az ellene indított 2008-as büntető eljárás során felmentették, ő akkor és most is tagadja az ellene felhozott vádakat.

Azonban 2019 óta már őrizetben van, és néhány nap múlva a végső ítéletet is meghozhatják az ügyében. Az 54 éves férfit szerdán újra bíróság elé fogják állítani New Yorkban.

A BBC elmondása szerint R. Kellyre minimum 10 éves, de akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat.