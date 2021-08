ByeAlex a nem megfelelő technikai körülmények miatt nem tartotta meg a bánki koncertjét. A szervezők azt állították, hogy az utolsó pillanatig próbálták teljesíteni a feltételeket, ByeAlex pedig azt, hogy az utolsó pillanatig lódítottak. Sokan a zenészt támadják, nem értenek egyet a magyarázattal. Most Puskás Peti vette védelmébe ByeAlexet.

"Amikor elkezdtem zenekarozni, sokszor megdöbbentett milyen feltételek várnak egy-egy helyszínen és milyen szomorú, hogy nem ugyanazt az élményt kapják a nézők az egyik helyen mint a másikon, sokszor ugyanazért a pénzért. Ezért már az első nyár után, amikor végre pénzt kerestünk a zenéléssel, elkezdtem félretenni, hogy lehetőleg mindenhol azt a minőséget kapja a néző, amit megálmodtam, később beruhàzva fény- és hangtechnikába, addig ameddig a takaró ér.

Igen, sose leszünk egy amerikai piac, sose lesznek olyan körülményeink, de a nemtörődömség még a mai napig fájdalmasan hat. Amikor valami hiányzik, nem működik, nem értenek hozzà, nem is akarják megoldani, majd elhangzik a sajnos visszatérő mondat: »Ide ez is jó lesz« !

Na ez a tiszteletlenség a közönséggel szemben, nem pedig az, ha valaki a maximumot akarja mindenhol, mindenkinek!

ByeAlex a kollégám, barátom, mentortársam. Néha megdöbbenek a hisztijein, de ha zenéről volt szó, még sose akart a legjobbnál kevesebbet nyújtani. Tisztelet azoknak a szolgáltatóknak, akik mindent megtesznek a legjobb minőségért és bízzunk benne megtisztul azoktól egyszer, akik a fellépő mögé bújva lehaknizzák az eseményeket. Minden közönségnek jàr a minőség, az elszántság, az alázat, a frontembertől, a biztonságiakon át a technikuson keresztül egészen a szervezőkig nem csak az Akváriumban, hanem az ország legtávolabbi pontján is" - írta a Facebookon.