ByeAlex technikai okokra hivatkozva nem tartotta meg koncertjét a Bánki-tónál. Az esemény szervezői és ő is Facebook-oldalukon fejtették ki álláspontjukat az ügyről.

"Kedves bánki közönségünk! Ne haragudjatok, hogy lemondtuk a mai koncertet, de sajnos technikai körülmények nem voltak megfelelőek számunkra ahhoz, hogy abban a minőségben és szellemben játszhassunk nektek, ahogy az a magunktól is elvárt feltételeinknek eleget tesz! Reméljük valamikor pótolhatunk, mert nagyon vártuk" - írta. Nagyon sok kommentelő azonban nem volt elégedett a magyarázattal.

"Ahogy olvasgatom a kommenteket, nem az a fő baj, hogy elmaradt a koncert, hanem hogy annyi nem volt benned, hogy odaállj az állítólag szeretett közönséged elé, és kicsit bandázzatok akkor legalább. Fogsz egy gitárt, egy mikrofont meg egy aktív hangfalat, aztán kicsit zenélgetsz, beszélgetsz, dedikálsz, annyi. De nem. Most meg már bármit mondasz, mentegetőzésnek látszik. Nem kell a méregdrága technika, meg a vizuál. A közönség az EMBERT kereste volna benned, de nem találta. Talán neked is meg kéne újra keresni magadban" - írta egy hozzászóló, és sokan voltak még, akik sérelmezték, hogy elmaradt a koncert, és az indoklással sem voltak kibékülve.

A szervezők is megszólaltak arról, miért nem lett megtartva a buli.

"Őszintén sajnáljuk, hogy az aug. 21-i ByeAlex koncert elmaradt. Az előadóval kötött szerződés szerinti feltételek közül (ezek a fellépés körülményeire vonatkoztak) sajnos volt néhány, amelyet objektív okok miatt nem tudunk teljesíteni. A bánki színpad - bár különleges és varázslatos - nem átalakítható. Mi, a szervezők hiába próbáltunk az utolsó pillanatig eleget tenni az előadó kéréseinek, sem az igyekezetünk, sem az összegyűlt kb. 2000 néző várakozása és szeretete nem volt elég ahhoz, hogy a koncertet megtartsa. Számos neves együttes, színházi társulat és előadóművész számára tudott Bánk - és reméljük, hogy a jövőben is tud majd - megfelelő körülményeket teremteni színvonalas műsor megtartásához. Azt ígérjük, hogy tanulunk az esetből, és még az eddiginél is körültekintőbben fogjuk szervezni a Bánki Nyár programjait" - írták

ByeAlex, látva, hogy sokaknak nem volt kielégítő az indoklás, egy hosszabb posztban írt arról, miért nem lépett fel.

"Én teljesen őszintén, és elnézést kérve megfogalmaztam, hogy igazából a szervezőbrigád, akik az esemény hivatalos oldalán keresztül gusztustalanul uszítják ellenem az embereket, nem tettek eleget egy rakás pontnak, ami a szerződésünkben ott állt benne sorban" - írta.

"(...) Akik olyanokat írnak, hogy egy jó énekes körbeüli a közönséget egy gitárral, meg hozzak mikrofont és egyebeket, az gondolom nem igazán nagy élőzene rajongó, ugyanis mi egy elég nagy stábbal dolgozva egy rettenetesen drága technikát viszünk minden este színpadra. Nem mi nem voltunk ott időben és nem az én stábom nem egyeztetett a szervezőkkel, akik az utolsó pillanatokig lódítottak vagy értetlenkedtek. Az egyezkedések sok-sok nappal, meg héttel előtte kezdődnek meg" - folytatta.

"(...) Ha már odaviszem a cuccaimat, a stábomat, a zenekaromat, és a dalaimat, akkor elvárhatom azt is, hogy ne b*sszanak át, mert pontosan azért vagyok ilyen amilyen, mert én nem csak magammal szemben de a közönségemmel szemben is maximalista vagyok! MERT SZERETEM ŐKET! Aki engem itt mocskol és gyűlölködik felettem, az nem gondolom, hogy igazán szeretné amit én csinálok" - írta.