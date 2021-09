Olivia Newton-John negyedik stádiumú mellrákkal küzd, élete során harmadjára próbálja legyőzni ezt a betegséget. Nem is szokott megjelenni a nyilvánosság előtt, de most videóban üzent a rajongóinak: ezt kéri tőlük.

Hősiesen küzd a negyedik stádiumú mellrákkal Olivia Newton-John, bár nem gyakran nyilatkozik, de ha mégis, árad belőle az erő. A színésznőnek már kétszer sikerült lefülkerekednie a betegségen, és ugyan most súlyosabb a helyzet, mégsem adja fel. Olyannyira nem, hogy szeretne más rákos betegeken is segíteni, ezért készített egy videót, amelyben elmondja rajongóinak: az ő segítségükre is szükség lesz.

"Szeretnélek meghívni benneteket az online eseményemre szeptember 26-án, vasárnap - ami egyébként a születésem napja is -, hogy gyűjtsünk együtt a rákkal küzdő betegeknek. Biztos vagyok benne, hogy a születésnapi kívánságom éppen az, ami a tiétek: egy olyan világ, amelyben nincs rák" - mondta a színésznő.