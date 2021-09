Baukó Éva veszélyes dolgot tett: Facebook-oldalán nagyon sok titkot kifecsegett a Survivor című műsorról, a többi között azt is, ki nyeri meg a játékot.

A Survivor című túlélőshow alig indult el, máris botrány övezi. Szinte a legelején egy horroisztikus sérülés miatt kiesett az egyik civil játékos, a helyére pedig egy korábbi valóságshow szereplője került: a Love Island korábbi nyertese, Németh Zsófi.

Baukó Éva persze nézte az adást, sőt állítása szerint sok hazatért szereplővel is beszélt, és nagyon sok kritikával illette a műsort úgy, hogy közben olyan titkokat fecsegett ki, amiket tilos közzétenni. Mindezt a Facebook-oldalán jelentette meg, de a poszt nem volt hosszú életű. Alig egy órán át volt elérhető, de ez is éppen elég ahhoz, hogy sokan megszerezzék a szükséges információkat. Éva valószínűleg azért vette le, mert a hirtelen felindulása után rájött, hogy emiatt nagyon sokan megüthetik a bokájukat. A jatékosok titoktartási szerződést írnak alá, aminek megszegése nagyon sok pénzbe kerülhet nekik, ezen kívül rengeteg ember befektetett munkáját teszi tönkre az, ha valaki kifecsegi a legszaftosabb titkokat, így például azt, ki nyeri majd meg a végén a versenyt. Baukó Éva ugyanis azt is elárulta, szerinte ki lesz a győztes.