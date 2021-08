A Survivorben versenyző vívóedző az egyik feladat teljesítése során sérült meg súlyosan: elesett, és olyan csúnyán eltört a bal karja, hogy meg sem merték mutatni. Mentőt kellett hívni, ami azonnal ellátta Tamást a helyszínen, azonban a sérülései miatt számára véget ért a verseny.

De ekkor egy váratlan fordulat történt: új játékos érkezett a túlélő showba.

Annak érdekében, hogy egyenlő arányban legyen a civilek és a sztárok alkotta törzsek létszáma, a túlélő műsorhoz csatlakozott a Love Island korábbi nyertese, Németh Zsófi, akinek így lehetősége van bebizonyítani, hogy bár egy tengerparti luxusvillában már megállta a helyét, a dzsungel sem okoz neki gondot.

„Szerettem volna magam kipróbálni ilyen környezetben és körülmények közt is. Versengő, harcos típus vagyok, célom a győzelem, ezért is indultam a megméretésben. Fontosnak tartom, hogy tisztelni kell a másik csapatot is, mert komoly ellenfél. Emellett célom, hogy egyben tartsam a saját törzsemet is, ezen fogok dolgozni. Apu úgy engedett el engem otthonról, hogy nyerjem meg ezt a játékot, és én eleget szeretnék tenni ennek a kérésnek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy nyerjek."– nyilatkozta Zsófi, amikor bekerült a műsorba.