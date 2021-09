Hatalmas botrányt kavart Baukó Éva azzal, hogy közzétette, forrásai alapján szerinte ki fogja megnyerni a Survivor című versenyt, valamint azt sugallta, hogy a kalandrealityben kedveznek egyes versenyzőknek. Balázsék a rádióműsorukban ezért kritizálták Évát, és persze az egykori alkoholproblémái is előkerültek. Természetesen az egykori valóságshow-sztár nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat, és a Facebook-oldalán reagált.

"Most sikerült a teljes hanganyagot meghallgatnom magamról, ami a mai adásban rólam szólt! Most felteszek egy kérdést.....Te komolyan azt gondolod, hogy annyira hülye vagyok, hogy nem tudtam, amikor kiírom a Survivorről a véleményemet és a győztes nevét, akkor majd arra fogok utána még várni, hogy hívjanak RTL-es műsorokba szerepelni? Már többször is lenyilatkoztam, hogy nem szeretnék már tv-műsorokban szerepelni, szóval itt irigységről szó sincsen! Azt viszont szóvá fogom tenni, bármikor is legyen az, ha csalást érzek egy-egy műsornál, hiszen én is egy tv-néző vagyok! Hidd el, Balázs, ha arra várnék, hogy tv-be hívjanak szerepelni, màr régen éhen haltam volna. Az pedig kettős mérce, hogyha én mondok valamit, az hülyeség, mert egy általad ön-és közveszélyes embernek minősített ember mondja ezt, ezzel pedig egy ország előtt állítasz rólam valótlanságokat! Megnyugtatlak, a tegnapi kiírásom elérte a célját, ami nem a győztes leleplezése volt! Ti a mai műsorban ezt az egészet elbagatellizáltátok azért, mert egy Baukó Éva mondja? Ha a tv-ben valóban még szerepelnék, vagy esetleg műsorvezető lennék, nekem is "hálnom "kellett volna televíziós rendezőkkel. Ez egy kis ország , ahol már régen nem a tehetség számít! És egy utolsó: a piás , alkoholos szóvicceid rohadtul untatnak és fárasztanak, ha nem tudsz máshogy belémkötni, mindig felhozod ezt a fegyvert, ebből is azt látom , hogy elég buta és szegényes a fantáziád! Még mindig nem iszom és nem is fogok soha! Na cső Balázs" - írta.