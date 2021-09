Egy huszonéves férfi tavaly február 17-én, délelőtt Csót felől Pápateszér felé ment autójával és a hozzá kapcsolt utánfutóval. Három kocsi volt előtte, amikor előzésbe kezdett.

Két járművet megelőzött, majd a harmadik előzésébe kezdett egy be nem látható, jelzőtáblával is előjelzett bukkanóban. A záróvonalat is átlépte, és a számára előírt maximum 70 km/h helyett 110-120 km/h sebességgel ment. Az előzés után nem tért vissza a forgalmi sávjába, hanem a bal oldali sávban maradt és a bukkanó tetején vette észre a vele szemben szabályosan érkező személygépkocsit, melyben ketten utaztak. Mindkét jármű vészfékezett, azonban az ütközést nem tudták elkerülni.

A vétlen autó sofőrje és utasa az ütközésben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen elhunytak. Az ütközés után a vétlen gépkocsi kigyulladt.

A balesetben a vádlott által vezetett személygépkocsi utasa is nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabására tett indítványt az elbírálásra illetékes Pápai Járásbíróságnak.