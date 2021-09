Galambos Lajost bűnözők keresték meg azzal, hogy segítenek elsimítani közműlopási ügyét. A zenész persze nem hitt nekik, végül pedig a hatóságokkal közreműködve buktatta le a bűnbandát. Az is kiderült, hogy ez az ügyében nem jelent pozitív változást, ettől még ugyanúgy börtönbe kerülhet, hiába vitte vásárra a bőrét.

A zenész a Story Magazinnak elárulta, a találkozó előtt leült a gyerekeivel és elbúcsúzott tőlük. "A bevetés előtt leültettem Bogit, Lalát és Istvánt, és elmondtam nekik, hogy nagy bajban vagyok. Senkinek nem kívánom azokat a perceket! Akaratomon kívül óriási terhet raktam a vállukra, hisz most nem a szabadságom, hanem az életem volt a tét! Felkészültem arra, hogy talán most látom utoljára őket, úgyhogy szerettem volna mindent elrendezni, és biztonságban tudni őket. Egy titkos dossziét hagytam Istvánra, ami fontos leiratokat, adatokat, papírokat, kontaktokat, elérhetőségeket tartalmaz. Egy banki széfbe tettem a dossziét, amihez rajtam és a fiamon kívül senki nem fér hozzá" - árulta el a zenész; a dosszié pedig még most is ott van, hiszen sosem lehet tudni, mikor lesz rá szükség.