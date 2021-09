A Spanyolország és Franciaország természetes határán húzódó Pireneusokban három gleccser tűnt el vagy vált mozdulatlan jégsávvá 2011 óta. A fennmaradó kéttucatnyi gleccserből 17-nél átlagosan 6,3 méterrel csökkent a jég vastagsága. Tömegük átlagosan több, mint egyötödével, 23 százalékkal csökkent egy évtized alatt a Geophysical Research Letters című tudományos lapban bemutatott tanulmány szerint.

A szakértők szerint a klímaváltozás okolható a gleccserek fogyatkozásáért, főként a 19. század óta a Pireneusok régiójában tapasztalható 1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés.

Ez most egy erős figyelmeztető jele annak, mi történhet más hegyekben, például az Alpokban" - mondta Jesus Revuelto, a tanulmány egyik szerzője. Bár azok gleccsereinek nagyobb a tömege és nagyobb egységekről van szó, ez most megmutatja, mi várhat rájuk - tette hozzá.

A jégtömeg elvesztése tragédia a pireneusi táj számára, és hatása lesz a biodiverzitásra is - véli Ixeia Vidaller geológus, a kutatás társszerzője.A spanyol nemzeti kutatóintézethez (CSIC) tartozó Pireneusi Ökológiai Intézet (IPE) szakértői tanulmányuk elkészítéséhez magas felbontású műholdas képeket és 2011-es repülőutak során készített felvételeket használtak a jégtömeg változásának feltérképezéséhez. Ezt összehasonlították terepmunkájuk során gyűjtött adatokkal, valamint drónok segítségével az elmúlt nyáron a hegyvonulatról készített háromdimenziós modellekkel.

A leggyorsabban olvadó gleccserek egyes részeinél akár 20 méterrel is csökkent a jég vastagsága. A négy legnagyobb gleccser eltűnése a szakértők szerint sokkal egyenletesebb, mint a kisebbeké. Sok esetben a jég már visszavonult az évszázadok alatt az erózió által formált hegyvonulatok árnyékába.

A múltbéli jégolvadásról készített tanulmányok alapján az IPE arra jutott, hogy a jégtömeg csökkenésének éves mértéke nem lassul az 1980-as évek óta.

Biztosan állíthatjuk, hogy a Pireneusok gleccserei nagy veszélyben vannak, és két évtizeden belül jégfoltokká zsugorodhatnak" - írják a tudósok.

Az ENSZ kutatói nemrég megjelent tanulmányukban a klímaváltozást egyértelműen ember okozta jelenségnek és nyilvánvaló ténynek nevezték. Emellett azt is állítják, hogy nagyjából egy évtizeden belül a bolygó melegedésének mértéke meghaladja azt a szintet, amelyet a világ vezetői megakadályozni igyekeztek - írja az MTI.

Majdnem 60 százalékkal gyorsabban olvad a Föld jege, mint 30 éve