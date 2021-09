Lerch István agyvérzést kapott négy évvel ezelőtt, akkor életveszélyes állapotban vitték kórházba. Két életmentő és egy korrekciós műtéten esett át, de egyre rosszabbul lett. Az orvosok már lemondtak róla, aztán mégis javulni kezdett az állapota. 38 kórházban töltött hónap után engedték haza, a felesége ápolja a nap 24 órájában.

"Ha jól van, akkor szinte boldogok vagyunk. Ha nem is úgy, mint azelőtt, de mégis együtt vagyunk, egymásra figyelünk, ez a legfontosabb. Ha jól érzi magát, nincsenek fájdalmai, akkor néha olyan, mintha visszakaptam volna a régi énjét. Újra előjön belőle az a kedves, bohém, imádni való férfi, akibe annak idején beleszerettem. Nem könnyű ez, napi huszonnégy órában odafigyelni rá, mert kiszolgáltatott, mert segítségre szorul. Furcsa, amit most mondok, de engem igazából már semmi nem érdekel a világból, csak ő, s hogy segítsek neki, ha kell, akár csak egy simogatással..." - mondta a Blikknek Enikő.