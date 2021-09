Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos örökségét 400 millió forint értékűre becsülik, gödöllői és fővárosi ingatlanjaikkal, ingóságaikkal, drága régi bútoraikkal - írja a Blikk.

Most a színésznő egyik barátnője elárulta a lapnak, miért készített Ildikó új végrendeletet férje halála után:

"Volt egy időszak, amikor a házaspár fia, Csaba eltávolodott a szüleitől. Nem azt mondanám, hogy elmérgesedett a helyzet, nem sodródtak messze egymástól, de nem igazán beszéltek. Ez akkoriban volt, amikor Csaba elindította a válást az előző feleségétől, Csillától. Akkor Ildikó és Lajos úgy döntöttek, hogy mindent egymásra hagynak, erről készült is végrendelet. Idővel persze, megenyhült a szívük, és Csaba is rájött, hogy nem fordíthat hátat imádott szüleinek. Közben szegény Lajos beteg lett, s ekkor érkezett Csaba kisgyermeke is, a pici unoka pedig ismét közel hozta egymáshoz a családtagokat. Újra olyan volt minden, mint régen. Rendszeresen találkoztak, és mintha az a mosolyszünet sosem lett volna. Ezért nem is volt kérdés, hogy Lajos halála után Ildikó elrendez mindent, s ekkor készült az új testamentum, amelyben a fiára hagy mindent. Tudta, hogy Csabának ez nagy segítség a mai világban, hiszen fel kell nevelnie egy kisgyereket. Valahol szomorú, mégis megható, hogy így lett békesség a halála után."

A lap úgy tudja, Csaba már árulja is a színésznő gödöllői otthonát, vevők már megnézhették a csodás ingatlant, ám csak most vált jogosulttá arra, hogy el is adja.