A 16 éves Gábor hétfőn iskolába indult, ám oda nem érkezett meg, sőt, a buszra sem szállt fel: de ekkor még senki nem sejtette, hogy mekkora a baj.

"Tavaly kezdte az első osztályt, és a kezdetekben nagyon szerette az osztálytársait, a tanárait. Fel is lélegeztem, mert Gábor nagyon visszahúzódó volt, és azt gondoltam, hogy akkor megtalálta a társaságát. Később kiderült, hogy a gondok már szeptember végén kezdődtek, de a fiam ezt titkolta. Augusztus végén aztán elkezdte mondogatni, hogy feszült, ideges és gyomoridege van, ha az iskolára gondol. Még akkor is tagadta, hogy bántanák, de nem hagytam annyiban a dolgot, mert láttam rajta, hogy valami történt. Akkor elmondta, hogy az osztály 80 százaléka szekálja, és csúnyákat mondanak rá" - meséli az anyuka a Metropolnak. Azonnal azt tanácsolta a fiának, hogy beszéljen az osztályfőnökkel.

"Nekem már nem hagyott rá időt, de ő pénteken szólt a tanárának, aki nem késlekedett, és azonnal beszélt az osztállyal. Az osztályfőnöke nagyon szerette Gabit, azért is beszélt azonnal a gyerekekkel, hogy a fiam lássa, hogy rá mindenben számíthat" - magyarázta az édesanyja, majd hozzátette, hogy péntek este alaposan átbeszélt mindent a fiával.

"Azt mondtam neki, hogy meglátjuk, mi lesz. Elmegy hétfőn az iskolába, és ha továbbra is szekálják, akkor bemegyünk az igazgatóhoz, és kivesszük az iskolából. Úgy tűnt, hogy ez megnyugtatta. Átbeszéltük a dolgot, és hétvégén nem is került elő többet a téma. És nem is vettem észre rajta semmit. Vasárnap délelőtt még a hétfői németórára készült, vasárnap este pedig végig hülyéskedett, nagyokat nevettem rajta. Hétfő reggel aztán betette a táskájába a kést és a kötelet, majd elindult itthonról" - mondta az anyuka, aki hétfő délután, amikor fia nem érkezett haza az iskolából, felhívta fia egyik barátját. Ő mondta meg neki, hogy Gabi már a reggeli buszhoz sem ment ki.