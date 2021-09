Lajsz András összesen öt infarktust kapott eddig és egy agyvérzést. Volt, hogy a kórházi zárójelentésből tudta meg, hogy meghalt, de őt semmi nem állította meg. Az akadályok és nehézségek, magánéleti botrányok ellenére mindig azon volt, hogy egyenesbe hozza az életét, de nagyon nehezen megy neki. Ismét gödörbe került, ami miatt elkeseredett és összeomlott. A koronavírus-járvány után most a szomszédok tettek keresztbe neki: bepanaszolták a kocsmáját.

"Nagyon el vagyok keseredve, ez a balhé a lakókkal teljesen hazavágott, megint be kellett zárnom az Ücsörgőt" - mondta Lajsz András a Blikknek.

"Nyáron nyitva volt az ablak... A rendőrök többször jártak kint csendháborítás miatt. Én csak azt bánom, hogy akit zavart a hangos zene, az nem kopogott be és kért meg, hogy tekerjem lejjebb a hangerőt. Nem akarok veszekedni senkivel, mindenki volt már buliban, jobb lett volna, ha feljelentés helyett inkább bejönnek hozzám egy koktélra" - mondta Lajsz, aki elment az önkormányzathoz is, ott derült ki számára, hányan is tettek panaszt.