Lajsz András mindig a buli középpontja volt, zajlott körülötte az élet. A mindig vidám koktélkirály hangulata mindenkire átragadt, de a folyamatos és állandó derűje nem óvta meg őt a bajoktól. Egyik probléma jött a másik után. Első, második, harmadik, negyedik majd ötödik infarktus, közben pedig egy agyvérzés is. Majd a házassága is zátonyra futott, mivel megcsalta a feleségét, aztán pedig sorra dőltek be az üzletei. Gyakorlatilag az utcára került, ekkor volt felesége visszafogadta egykori közös érdi házukba.

"Az eleje nem volt könnyű, de egy szavam sem lehet, visszatérhettem oda, ahol 30 évet éltem. Mindent megérdemlek, mert csúnyán megbántottam" - mondta a visszakölzötés után Lajsz. Újrakezdem az életem, a semmiből. Újra húsz évesnek érzem magam. Na nem a fizikai állapotom miatt, hanem a karrierem szempontjából. Egy kis sörözőt működtetek érden, ami tavaly október harmincadikán ugyan megnyitott, de a vírus miatt nyolc nap múlva be is kellett zárni. Épp egy rendezvényt szerveztem oda, több, mint 100 jegyet adtam el a libanapokra. Megvettem hozzá minden ételt, libamájat, combokat.... Mind rajtam maradt. Nem baj, legalább volt mit ennünk! Most újra kinyitott a hely, egy hete. Még nem tudom megmondani, hogy gazdaságilag kifizetődő lesz vagy sem. De talán nem is ez a lényeg. Itt ülök egy harminc éves kisautóban, amit az egyik barátomtól kaptam kölcsön és boldog vagyok attól, hogy süt a nap. Most már tudok örülni az ilyen apróságoknak is. Az egyik infarktusomnál meghaltam, újra kellett éleszteni. Ott a kórházban megértettem, hogy mi is a fontos az életben. Volt nagyon drága autóm, sok pénz a zsebemben. Na és? Azt nem tudtam volna magammal vinni a sírba... Most úgy érzem mindenem meg van, pedig a régi életemhez képest semmim sincs. Mégis így jó minden. Hálás vagyok a feleségemnek, hogy visszafogadott, és a sorsnak, hogy adott még egy lehetőséget az újrakezdésre" - mondta a Borsnak Lajsz.