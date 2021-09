A régóta sérüléssel küzdő Hamvai PG ő maga kérte a társaitól a TV2 Totem című műsorában, hogy küldjék párbajra. Terve azonban, hogy Csősz Bogit hívja ki, nem vált be, a luxusfeleség ugyanis megtalálta a védettséget adó arany nyílvesszőt, amit nem árult el a társainak a párbajig.

Amikor kiderült, hogy Bogi védett, Hamvai PG és Leo nagyon kiakadtak és kemény kritikát fogalmaztak meg társukról. Ráadásul úgy tűnik, még most is neheztelnek rá, ugyanis a Totem háttérműsorában, a Tűz körülben is feszült volt közöttük a hangulat.

Bogi védettsége miatt Hamvai PG Krisztit hívta ki, ám az Oczella lány nyert, Peti számára véget ért a verseny, aki így búcsúzott: „Nem lesz most nektek egyszerű négyőtöknek, mert ott egy ötödik személy köztetek, akivel, ha akartok, ha nem, csapatként kell dolgoznotok együtt" - mondta.