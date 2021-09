A 44 éves férfi kábítószerrel kereskedett, és több betöréssel is összefüggésbe tudták hozni. 2017-ben volt párja kislányát is molesztálta egy parkban, amiről több felvételt is találtak a számítógépén.

Most kiderült, hogy egy asszonyt is megtámadott, karddal tört be házába és megerőszakolta. A nőnek esélye sem volt ellenállni. Vallomást tenni már nem tud, ugyanis tavaly meghalt, ám az unokaöccse most nyilatkozott a Mirrornak.

"Szörnyű támadás volt, ami hatalmas traumát jelentett számára. Nem akarta, hogy a történtek tönkretegyék az életét, folytatta ahogy csak tudta. Tovább akart lépni... Amikor kiderült, hogy ezt az embert vádolják szegény Madeleine McCann meggyilkolásával, teljesen megdöbbentünk. Elgondolkodtunk, vajon hány áldozata lehetett? Nagyon remélem, hogy rá tudják bizonyítani, és megakadályozzák, hogy valaha is kijusson a rácsok mögül" - idézte a Blikk a férfit.