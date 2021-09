D. Csabát márciusban nem jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, többek között V. László meggyilkolásáért. A csantavéri bérgyilkosként elhíresült férfi időközben egyik áldozatának lányával alakított ki kapcsolatot. Először V. Vivien vallomása hatotta meg a férfit annyira, hogy eldöntötte, segíteni fog a nőnek, ezért utalt számára 1 millió forintot. Ez a gesztus nagyon meghatotta a nőt, akkor azt nyilatkozta: ezzel D. Csaba már többet tett érte, mint a saját apja, akivel életében mindössze kétszer találkozott.

Kapcsolatuk nem szakadt meg, sőt: azóta már Vivien a hivatalos kapcsolattartója D. Csabának, vagyis telefonálhatnak és meg is látogathatja a férfit. Egyáltalán nem csodálkozom a történteken. Vivien ott volt az ügy minden egyes tárgyalásán, így cizelláltabb képe van a történtekről. Tudja azt is, amivel mindig is érveltem, hogy sem közvetlen, sem közvetett bizonyíték nincs az ügyfelem bűnösségére. A gyilkosságot elismerte ugyan, de csak taktikai okokból: azt szerette volna, hogy az ügyét Magyarországon tárgyalják" - árulta el dr. Gulyás Krisztián, Dér Csaba ügyvédje a Borsnak.