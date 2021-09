Keresett színésznő volt Kondákor Zsófia, de mára megcsappantak a megkeresések, ezért fontolgatja, hogy talán a pályát is otthagyja, és máshol próbál pénzt keresni.

Kondákor Zsófiát a Jóban Rosszban című sorozatból ismerhetik a legtöbben, de emellett szerepelt filmekben is, és színházi munkái is bőven akadtak. Mostanában azonban nem érkeznek a megkeresések, ezért el kellett gondolkoznia azon, hogy két gyerek édesanyjaként, ráadásul úgy, hogy egyedülálló, mivel teremti elő a betevőt.

"Eddig forgattam a Jóban Rosszban sorozatban, az RS9 Színház és a Hangszínház mellett pár hónapja átvettem ugyan négy szerepet a Bánfalvy Stúdióban, de az nagyon minimális, szinte nincs is most munkám" - mondta a Blikknek Zsófi. Hozzátette, nem esik kétségbe.

"Nyáron nem igazán indult be a színházi élet, de az ősz sem túl kecsegtető, a teátrumoktól ilyenkor szoktak érkezni a megkeresések, kérdezik, hogy decemberben ráérünk-e, de most semmi. Muszáj elgondolkodnom azon, hogyan tovább, mert van két gyermekem, a tartalékaim legfeljebb néhány hónapig tartanak ki, nem engedhetem meg magamnak, hogy ne dolgozzam. Azon is elgondolkodtam, hogy belevágok az ételkiszállításba, de folyamatosan agyalok" - árulta el, azt pedig leszögezte, senkitől nem kér kölcsön.

"Egyedül a főbérlőmet kértem, hogy csökkentse az albérleti díjat, az most nagy segítség, de én hosszú távon szeretnék megoldást találni a helyzetünkre. Semmiképp sem csüggedtem el, ha az élet úgy hozza, hogy a színházzal szakítanom kell, mert egészen új irányt vesz az életem, azzal is ki vagyok békülve" - mondta.