Michael K. Williams színészt szeptember elején találta meg unokaöccse New York-i otthonában holtan. Azóta pedig az is kiderült, hogy mi okozta A drót és a Gengszterkorzó sztárjának halálát. Az orvosi vizsgálatok minden kétséget kizáróan igazolták, hogy drogtúladagolás végzett a színésszel. Az 54 éves színész otthonában többféle kábítószert is találtak.

Ez is érdekelhet A család jelentette be a szomorú hírt: elhunyt a híres rendező, de a halál okát nem közölték