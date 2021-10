Amíg a mentésirányító folyamatosan instruálta a pedagógust az újraélesztésre, nemcsak a legközelebbi esetkocsit, de a helyi orvosi ügyeletet és a mentőhelikoptert is a helyszínre riasztotta; addig a diákok az iskola nyilvános defibrillátorát is odavitték a beteghez és több sokkot is leadtak.

A perceken belül érkező mentők átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett. A mentők stabil állapotban, légi úton szállíthatták kórházba a fiút. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk! - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.