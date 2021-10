A 23 éves Kelsie Routs nem oltatta be magát a koronavírus ellen, így elkapta a fertőzést és 28 hetes várandósan kórházba is került, mert nagyon nehezen kapott levegőt. Hogy esélye legyen a túlélésre neki és a kisbabájának is, az orvosok kómába helyezték. Ezalatt sürgősségi császármetszést hajtottak rajta végre, a kicsi így 12 héttel a kiírt időpont előtt látta meg a napvilágot.

A nőt egy héttel később ébresztették fel, és hatalmas sokk volt számára, hogy már nincs a pocakjában a kisbabája, de végtelenül hálás az egészségügyi dolgozóknak. Felébredni a kómából arra, hogy már megszületett a gyereked, ez túl sok. Persze tudom, hogy az orvosoknak a baba védelmében meg kellett ezt tenniük. Természetesen mindannyian nagyon boldogok vagyunk, hogy egy ilyen szörnyű mélypontról eljutottunk oda, hogy egy családként lehetünk újra együtt a kisbabánkkal együtt. Olyan, mint egy csoda" - mondta a nő a The Sunnak.